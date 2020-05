Déconfinement : les parcs et jardins rouvrent progressivement

Après les premières réouvertures de parcs et jardins, autorisées mercredi 13 mai, c’est au tour du parc de la Courneuve (Seine-Saint-Denis) d’accueillir à nouveau des promeneurs. "Le parc a ouvert ses portes à 7h30 jeudi, et il fermera à 22 heures. C’est une réouverture sous conditions : on ne peut pas s’asseoir dans l’herbe pour faire un pique-nique, il faut être en mouvement, se balader", précise le journaliste de France Télévisions Madjid Khiat, en direct sur place.

Retrouvailles attendues

Une habitante du quartier a ainsi retrouvé son parc avec bonheur. "Je suis très contente, j’adore ce parc et j’y vais très souvent. J’attendais cette réouverture, d’autant plus que j’avais entendu que le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne, à Paris, rouvraient. Je me suis donc précipitée dans le parc dès l’ouverture", explique-t-elle.



