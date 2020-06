Déconfinement : les mariages reprennent, les attractions foraines aussi

Deux anneaux de mariage. Photo d'illustration. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Ils se sont dit oui. Les mariages peuvent à nouveau être célébrés. Des milliers de cérémonies en France avaient dû être reportées ces dernières semaines en raison du virus et du confinement. Rien qu’à Montpellier, plus de 300 mariages ont dû être repoussés. Mais jeudi 4 juin, dans la salle des mariages de Grammont, Lorraine Acquier, adjointe au maire, a célébré la première union depuis le déconfinement et France Bleu Hérault était sur la liste : "C'est le premier mariage post-confinement. C'est je crois une belle illustration de la vie qui reprend".

Il n’y a pas que les mariés qui sont déconfinés, les dinosaures aussi ! Enfin ceux de Sam, un forain de Bernay, dans l’Eure qui parcourt la Normandie avec son expo itinérante. Il peut à nouveau prendre la route avec tout son bestiaire fantastique et ça fait du monde. Mais attention, même avec les "dinos", on garde les distances de sécurité, prévient Sam au micro de France Bleu Haute Normandie : "Pas de regroupements de plus de dix personnes devant chaque dinosaure, parce que c'est interdit. On a 1,3 km de convoi. Il vaut mieux partir avant, parce que nous doubler sur les routes de l'Eure c'est compliqué !"

Si vous êtes plutôt étoiles, la Cité de l’espace à Toulouse rouvre ses portes vendredi 5 juin. Chaque année, le site accueille tout de même 400 000 visiteurs.