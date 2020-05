Déconfinement : les locations de villa en augmentation

Comment conjuguer vacances d'été et épidémie de coronavirus ? Dans les campings ou les hôtels bondés ? Sans doute pas la meilleure des solutions. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Avec la fin du confinement qui se rapproche, le nombre de demandes pour les locations de maisons ou de villas individuelles sont en hausse. Parfois, même, à la surprise de leurs propriétaires, alors que la saison touristique a été bouleversée par le Covid-19.

"Une période plus longue, avec plus de personnes"

Tous les ans, Romain Zanchi loue sa maison pendant l'été. Cette année, il observe une modification des habitudes. "J'ai plus de demandes début avril, pour une période qui peut être plus longue, avec plus de personnes", explique-t-il. En 2018, la location saisonnière représentait 44% de l'ensemble des nuitées de vacances. Cette proportion pourrait exploser dans les prochains mois.

