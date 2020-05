Déconfinement : les grandes surfaces prises d'assaut pour l'achat de masques

Très attendus par le grand public, les masques sont désormais en vente dans les supermarchés depuis lundi 4 mai. Pour contenir la ruée, les enseignes ont mis en place des règles strictes. Près de Montpellier (Hérault), les clients se sont levés tôt pour se procurer le précieux produit et très vite, la file a été longue en dehors du grand magasin. "Lundi prochain, c'est la reprise, et j'espère pouvoir trouver des masques pour ma famille et pour moi-même", explique un client.

Un paquet par personne

En région parisienne, c'est la même scène. Et il ne faut pas chercher les masques en rayons, ils ne sont disponibles qu'en caisse. Ce sont en l'occurence des masques chirurgicaux, avec une limitation à un paquet par personne et par jour. "J'ai un mari que je vais voir à l'hôpital sans arrêt, et l'hôpital ne nous en donne pas", témoigne une acheteuse qui a pu s'en procurer. Au bout d'une heure et demie, il n'y avait plus de masques, mais l'enseigne assure qu'il y en aura d'autres.

