Déconfinement : les employeurs préparent le retour des salariés

Dans la start-up parisienne Untienots, les dirigeants organisent le déconfinement de leurs 24 salariés. Certains, lassés du travail à distance à cause du coronavirus, ont hâte de retrouver leurs collègues, mais chacun aura le choix. "On va donner la possibilité à ceux qui peuvent et veulent venir de se rendre au travail, et ceux qui préfèrent rester chez eux, on continuera à les inciter à télétravailler", explique Cédric Chéreau, directeur général de Untienots (Paris).

Trouver des masques et du gel, "un vrai combat"

Les règles sanitaires seront strictes, pas plus d'un salarié sur deux dans les locaux et port du masque obligatoire en réunion. Ils ont pensé à tout, mais le plus dur reste de trouver les kits de protection. "C'est un vrai combat : la ressource en masques et gel reste rare et les prix peuvent s'envoler rapidement. Il faut donc être à l'affût", prévient Zyed Jamoussi, président de Untienors (Paris).