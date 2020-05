Déconfinement : les écoliers parisiens font leur rentrée

À l’école primaire Cardinal Amette, dans le XVe arrondissement de Paris, la rentrée s’est faite dans un cadre sanitaire strict, jeudi 14 mai au matin. "Comme partout, la rentrée se fera en petits groupes, échelonnée tout au long de la journée. Toutes les cinq, dix minutes, les enseignants vont venir chercher et accueillir leurs élèves, qui vont d’ailleurs devoir se plier à un protocole sanitaire strict", explique la journaliste de France Télévisions, Alizée Lutran, en direct sur place.

Un protocole strict

Marquages au sol à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement, cour de récréation délimitée en fonction des distances à respecter, ou encore espace dédié au sein des classes pour chaque élève, autant de mesures qui visent à protéger enfants comme enseignants. "Les élèves ne portent pas de masques, mais c’est obligatoire pour les professeurs et tout le personnel adulte. On explique aux enfants que c’est une situation particulière, sans les angoisser, et qu’il faut prendre des précautions", précise la directrice de l’établissement.



