Déconfinement : les déplacements de plus de 100 km encadrés

Lundi 11 mai, la France va recommencer à se rouvrir petit à petit après huit semaines de confinement. Parmi les mesures annoncées jeudi 7 mai par le gouvernement, la fin de l'attestation dérogatoire de déplacement, remplacée par une nouvelle attestation pour les déplacements de plus de 100 kilomètres en quittant son département. Ces mouvements ne vont être autorisés que dans deux conditions, pour des motifs familiaux ou professionnels impérieux.

"On aura aucune application en la matière"

Les forces de police, qui seront en première ligne des contrôles à partir de lundi, estiment que la règle des 100 kilomètres calculés à vol d'oiseau n'est pas assez claire. "Comment on va faire pour évaluer le kilométrage à vol d'oiseau ? Moi, je n'ai pas la solution et on aura évidemment aucune application en la matière", explique Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police.