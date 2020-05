Déconfinement : les clubs de sport redémarrent

Le rectangle vert s'est transformé en salle de sport à ciel ouvert. Les 4 300 clubs de fitness français n'ont pas le droit de faire cours à l'intérieur. Alors, pour redémarrer son activité, un club a choisi le grand air pour reprendre les séances collectives. Des coupelles et des plots délimitent des zones de 20 mètres carrés, réservées à chaque adhérent.

Les cours de tennis ont repris

"Chaque personne a son espace personnel, comme ça, ça évite d’être trop proche les uns des autres, mais on a quand même de l'espace pour bouger. Là, par exemple, il y du cardio, on a besoin de se déplacer", explique Marie Lieutard, coach sportif au Chesnay (Yvelines). La mairie de la ville a donné l'autorisation au club de s'installer sur la pelouse du stade. Quatre séances de 45 minutes par jour sont organisées, avec neuf participants par créneau. Le club a perdu 1/3 de ses adhérents pendant le confinement. Les sports collectifs, les sports en salle et les sports de contact sont toujours interdits, tandis que les cours de tennis ont repris.

