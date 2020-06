Déconfinement: les cinémas et les centres aérés rouvrent

Une nouvelle étape du déconfinement se profile. Vendredi 19 juin, le gouvernement a présenté un calendrier précis. Dès lundi, les Français pourront retourner au cinéma, mais un siège sur deux sera condamné. Les casinos et les centres aérés accueilleront aussi du public et la pratique des sports collectifs sera à nouveau autorisée. Mais dans un club de rugby de l’Hérault, la fin de la limitation des entraînements à dix personnes ne changera pas le programme. “On a encore des restrictions. Je pense qu’il faut encore que l’on attende (...) de plus en plus on aura le droit aux contacts”, explique Hacen Guettouchi, entraîneur des juniors à Saint-Jean-de-Védas.



Les théâtres doivent patienter

Une autre étape est d’ores est déjà annoncée. Elle aura lieu le 11 juillet et marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire en métropole. Ce jour-là, les hippodromes et les stades seront à nouveau ouverts, mais leurs tribunes pourront accueillir un maximum de 5 000 personnes. Enfin, certains lieux comme les boîtes de nuit ou les théâtres devront patienter jusqu’à la rentrée pour reprendre leur activité au grand regret de leurs représentants.

