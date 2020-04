Déconfinement : les saisons 2019-2020 de Ligue 1, de Ligue 2 et de Top 14 sont terminées

"Les grandes manifestations sportives ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a précisé le chef du gouvernement Edouard Philippe, mardi. C'est donc la fin de la saison pour les championnats professionnels de football et de rugby.

Coup de sifflet final pour une grande partie du sport français. En présentant son plan de déconfinement de la France devant les députés, mardi 28 avril, Edouard Philippe a annoncé que "la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre".

"Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les évènements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a également déclaré le Premier ministre devant les députés.

La décision de l'UEFA de décaler l'Euro-2020 à l'été 2021 avait offert de nouvelles possibilités au calendrier pour que les championnats de foot s'achèvent, une fois éloignée les risques sanitaires liée à la pandémie de coronavirus qui a mis le football à l'arrêt fin mars.

Mais l'hypothèse privilégiée par la Ligue de football professionnel (LFP), à savoir reprendre la Ligue 1 le 17 juin à huis clos, et la terminer le 25 juillet, semble dorénavant jeté aux oubliettes par les annonces du Premier ministre.

Le Tour de France reste en suspens

Ce scénario présentait l'avantage de laisser aux joueurs au moins quatre semaines de préparation physique, le temps minimal estimé par les spécialistes, en cas de reprise de l'entraînement durant la semaine du 11 mai. Il collait aussi aux souhaits de l'UEFA qui espère voir les championnats nationaux aller à leur terme cet été, avant d'achever à son tour les compétitions européennes au mois d'août, au prix d'un calendrier chargé.

Ces annonces laissent semblent également sonner le glas de la saison 2019-2020 du Top 14 de rugby, ainsi que celle de basket. La tenue du Tour de France, reprogrammé du 29 août au 20 septembre, reste en suspens, le Premier ministre ayant déclaré que les grandes manifestations sportives ne pourraient pas se tenir "avant le mois de septembre".