Déconfinement : les boutiques de vêtements espèrent retrouver "une dynamique économique", selon la Fédération nationale de l'habillement

Après les "gilets jaunes" puis les grèves contre la réforme des retraites, "ces deux mois d'arrêt ont été un glas pour les entreprises", illustre le vice-président de la FNH. Il assure que les commerçants indépendants sont prêts à recevoir leurs clients et que les essayages seront autorisés.

Alors que la levée progressive du confinement commence lundi 11 mai, le vice-président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH), Étienne Djelloul, explique sur franceinfo que les boutiques indépendantes de vêtements comptent sur le déconfinement "pour avoir une dynamique économique", car "nous sommes dans un secteur complètement ravagé", dit-il. Étienne Djelloul assure que le principe de précaution sera respecté et que les essayages de vêtements seront autorisés. Chaque vêtement non acheté sera traité avant remise en rayon, affirme-t-il.

franceinfo : Quel dispositif sanitaire est prévu dans les commerces ?

Étienne Djelloul : Comme partout en France, nous avons pris les mesures qui s'imposent pour nos commerçants indépendants. En tant que vice-président de la Fédération, nous nous sommes engagés sur des guides pratiques et tout sera prêt dans les boutiques indépendantes en France. On est sur le même principe de précaution, c'est-à-dire que la distanciation sociale, le marquage au sol dans les boutiques, généralement à l'accueil, seront faits par les commerçants indépendants. Il est surtout, très important de donner le sentiment de sécurité pour nos clients, mais aussi pour nos salariés.

Autoriserez-vous toujours les essayages de vêtements ?

Dans le principe de notre guide, nous autorisons bien sûr les essayages. Derrière, nous nous engageons à retenir ce produit - s'il n'est pas choisi par le client - dans une pièce aérée et de le passer à la vapeur professionnelle et industrielle que nous avons dans nos boutiques. Pendant plusieurs heures, il aura été aussi stocké dans un endroit éventé.

Les commerçants auront-ils le temps d'assurer le respect des mesures sanitaires tout en gérant les clients ?

Il n'y a pas de complication. Nous pensons vraiment avoir une diminution de fréquentation. Donc, il faut encourager ces gestes de sécurité qui vont rassurer tout le monde, aussi bien les clients que les salariés. [La baisse de la clientèle nous inquiète], puisqu'il faut rappeler quand même le contexte. Nous avions subi d'abord toutes les crises des "gilets jaunes", les grèves de transports, etc. Et ces deux mois d'arrêt ont été un glas pour les entreprises. Nous sommes dans un secteur complètement ravagé et nous comptons bien sur cette réouverture pour avoir une dynamique économique. Mais nous sommes sereins, [même si] nous avons une perspective de chiffre d'affaires réduit évidemment.