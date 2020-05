Déconfinement : le tourisme normand en difficulté

Tout au long des plages normandes, les villes côtières s'inquiètent de la non-réouverture du littoral. À Arromanches-Les-Bains (Calvados), le souffle de la mer s'abat sur des plages désertes. Cette année, épidémie de Covid-19 oblige, les touristes français et les vétérans américains sont peu présents. Voilà à quoi ressemble une Normandie confinée. Une absence qui ne convient pas à Emmanuel Durand, propriétaire d'un hôtel restaurant. "Du jour au lendemain, toute mon équipe est partie. On a tout laissé comme c'était, car de toute façon, il va falloir tout nettoyer, quand on va décider de reprendre", raconte t-il.



Plus d'un million d'euros de chiffre d'affaire perdu

En quelques semaines, 8 000 repas et 4 000 nuitées réservées pour 2020 sont tombés à l'eau. "Tout a été annulé, il n'y a plus un couvert, plus rien. On redémarre à zéro", regrette le propriétaire. L'établissement centenaire a perdu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. La question se pose d'une reprise en 2020. "On est vraiment dans l'inconnu, on ne sait pas de quelle façon, on peut ouvrir, comment faire avec nos salariés...", explique Emmanuel Durand. Aujourd'hui, l'horizon de la Normandie tout entière est bouché.