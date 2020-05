Déconfinement : le succès du vélo auprès des Français

En Vendée, une usine de vélo connaît une reprise de son activité sur les chapeaux de roue. Après deux mois d’arrêt total, les salariés sont gonflés à bloc. Pour fabriquer 300 vélos par jour en respectant les mesures sanitaires, le directeur a dû repenser la chaîne de travail. Une réorganisation nécessaire, car depuis le déconfinement, lundi 11 mai, les commandes explosent. Chaque jour, 150 vélos partent de l’entrepôt pour être livrés dans des boutiques partout en France.

Un million de ventes d’ici quatre ans

Dans une boutique située dans la Loire, la star, c’est le vélo électrique, de plus en plus prisé par les particuliers, mais aussi par les entreprises. Depuis le début du déconfinement, même les banques et les assurances passent commande dans la boutique pour leurs salariés. L’observatoire du secteur prévoit un million de ventes d’ici quatre ans.

Le JT

Les autres sujets du JT