Déconfinement : le Sénat vote contre le plan du gouvernement lors d'un scrutin consultatif

Ce vote n'a pas d'impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai.

Un rejet pour du beurre. Le Sénat, à majorité de droite, a voté contre la stratégie de déconfinement du gouvernement, lundi 4 mai, à 89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions. Présenté par le Premier ministre, ce plan avait été approuvé par l'Assemblée nationale, mardi 28 avril, par 368 voix, contre 100 rejets et 103 abstentions. Ces deux votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d'impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai.

Au Sénat, 135 élus LR se sont abstenus et 7 ont voté pour. Le chef de file des sénateurs de droite, Bruno Retailleau, a reproché au gouvernement un "pari à quitte ou double" : "Personne ne peut dire si vous aurez la semaine prochaine suffisamment de masques pour protéger tous les Français", a-t-il mis en garde.

A gauche, le groupe CRCE à majorité communiste a voté contre, tout comme les socialistes (68 contre, 2 abstentions et une voix pour). Outre les LREM, unanimes pour soutenir le gouvernement, les groupes Union centriste et RDSE (à majorité radicale), ont très largement validé ce plan de déconfinement. Chez LREM, François Patriat a salué la "gestion pragmatique" du gouvernement, malgré un déconfinement "risqué".