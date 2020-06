Déconfinement : le retour des clients en terrasse des restaurants et cafés parisiens

Même en zone orange, et donc soumise à plus de restrictions, la capitale a vu ses habitants retrouver avec plaisir les terrasses de cafés, rouvertes mardi 2 juin. Les restaurateurs devaient servir dehors pour avoir le droit d’accueillir des clients. Les tables et les chaises ont largement débordé sur les trottoirs, comme promis et permis.