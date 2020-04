Déconfinement : le mécontentement de l’opposition

Le gouvernement français n’a pas encore révélé les mesures de déconfinement qu’il envisageait de mettre en place, mais de nombreux parlementaires alertent sur le manque de clarté qui règne en ce moment dans le pays. "Aujourd’hui, tout le monde est dans le flou. Pas simplement les parlementaires mais aussi les élus sur le terrain", constate Guillaume Garot, député PS de la Mayenne.

Une cohésion nationale nécessaire

Pour l’instant, Guillaume Garot affirme ne pas savoir s’il va voter ou non en faveur des propositions du gouvernement. Il espère en tout cas que ce processus de déconfinement se fera à travers une vraie collaboration entre l’Etat et le reste de la France. "Le pays, pour s’en sortir, il a vraiment besoin de cohésion. Je le redis, ce n’est pas simple de diriger un pays dans ce moment de crise, mais je sais une chose : on n’a jamais raison tout seul ou contre les autres", conclut-il.

