Déconfinement : le détail des annonces d’Édouard Philippe

Le rouge a disparu de la carte pour le orange, moins inquiétant, en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte. Partout ailleurs, c’est le vert qui domine, et Édouard Philippe s’en est félicité jeudi 28 mai : "Les nouvelles sont plutôt bonnes, mais pas suffisamment pour dire que tout redeviendrait normal. La liberté, enfin, va devenir la règle, et l’interdiction constituera l’exception."

100% des écoles rouvertes en juin

Liberté d’abord pour les déplacements en France. La limite des 100 km est levée partout. Réouverture aussi des musées, jardins et plages sur tout le territoire. Les maires pourront imposer localement le port des masques. Pour le retour en classe, 100% des écoles rouvriront le 2 juin, tous les collèges aussi, mais en zone orange, seulement pour les classes de 6e et 5e. Au lycée, l’accent est mis sur les établissements professionnels. L’oral du bac français est supprimé. Concernant les cafés et restaurants, ils pourront rouvrir partout, mais pas dans les mêmes conditions dans les zones orange.