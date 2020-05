Déconfinement : le département de l'Oise plébiscité pour une mise au vert

Pour prendre un bol d’air frais après le confinement, un groupe d’amis venant de Paris et d’Amiens (Somme), a trouvé le bon compromis. "On part tous ensemble chaque année au mois de mai, et cette fois, on avait loué un gîte à l’île d’Oléron (Charente-Maritime). Vu les circonstances, on n’a pas pu s’y rendre, alors on a cherché un endroit à moins de 100 km dans nos rayons respectifs", explique l’une des membres du groupe. Ils ont alors réservé un gîte en plein coeur de l’Oise, à 700 € la semaine, avec grand salon et cuisine équipée.

57% d’occupation à la mi-mai

La propriétaire est ravie de voir à nouveau son gîte occupé. Elle affiche complet jusqu’à la mi-juin. L’Oise était l’un des premiers foyers épidémiques du Covid-19. Après quatre mois sans réservation et 6 000 € perdus, c’est le soulagement. Depuis le déconfinement, c’est la ruée sur les gîtes de l’Oise, avec 18% d’occupation au début du mois de mai et 57% actuellement. Dès fin avril, un couple de retraités parisiens et leurs amis ont réservé une semaine. Une libération pour eux qui ont respecté un strict confinement dans leur appartement.

