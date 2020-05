Déconfinement : le boom des salons de beauté

C’est une manière de se relaxer après des semaines de tensions durant le confinement. Aujourd’hui davantage libres de leurs mouvements, des Français se tournent vers les salons de beauté pour décompresser, à l’image de ce couple de soignants. "On a vécu les choses en direct donc tous les jours, c’était dur. C’est important de pouvoir souffler, se laisser aller pendant deux heures et ne plus penser à tout ça", confie cette cliente.

Des mesures d’hygiènes strictes

Pour garantir un niveau sanitaire irréprochable, les salons de beauté ont mis en place plusieurs mesures d’hygiènes importantes. Certains soins ne sont pas encore autorisés alors que masques, gants et gel hydroalcoolique sont devenus obligatoires. Les machines pour bronzer sont régulièrement désinfectées. Enfin, les jacuzzis n’échappent pas à la règle : deux fois par jour le taux de chlore est vérifié.