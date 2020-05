Déconfinement : le blues des boites de nuit

La fièvre du samedi soir, les pistes de danse bondées... C'est un souvenir lointain pour les boites de nuit. La France va entrer dans la deuxième phase de son déconfinement, mardi 2 juin, mais les discothèques n'ont toujours pas le droit de rouvrir. Repliés dans les parcs et les jardins, les habitués sont en manque. Ils ont tous hâte de pouvoir à nouveau faire la fête toute la nuit.

Pas de réouverture avant le 22 juin

Mais les fêtards vont devoir patienter : il n'y aura pas de réouverture avant le 22 juin, au moins. Une situation incompréhensible pour les patrons de boites de nuit. Ils ont un sentiment d'abandon. "On est complètement oubliés. Tout le monde rouvre, notamment les salles de concert. Nous, on est comme une salle de concert. Et on n'a pas le droit de rouvrir", s'indigne le gérant d'un établissement à Aix-les-Bains (Savoie).

