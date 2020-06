Déconfinement : la tour Eiffel va rouvrir le 25 juin

Les visites du bâtiment parisien se feront dans de strictes conditions sanitaires, comme le port du masque obligatoire ou la limitation du nombre de personnes dans les étages.

Fermée depuis la mi-mars, la tour Eiffel rouvrira jeudi 25 juin, a annoncé la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) mardi 9 juin. Cette réouverture du bâtiment parisien s'accompagne de mesures strictes destinées à préserver la santé de l'ensemble des visiteurs et des personnels travaillant sur le monument.

"C'est un moment que les équipes de la tour Eiffel attendent depuis longtemps" a fait savoir dans un communiqué Patrick Branco Ruivo, directeur général de la SETE. "Nous sommes impatients que la tour accueille à nouveau ses visiteurs dans le respect bien entendu des gestes barrières et des normes sanitaires en vigueur."

L'achat des billets en ligne est recommandé

Pour garantir un parcours de visite en toute sécurité des mesures ont été mises en place, notamment le port du masque obligatoire, le déploiement d'une signalétique importante et spécifique, la limitation du nombre de visiteurs dans les étages et sur le parvis, le nettoyage et la désinfection quotidiens des espaces publics. L'achat des billets en ligne est également recommandé.

Dans un premier temps, la visite de la tour sera proposée uniquement par escaliers jusqu'au 2e étage. La montée s'effectuera par l'escalier Est et la descente par l'Ouest afin d'éviter que les flux ne se croisent.