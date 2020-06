Déconfinement : la saison touristique reprend ses droits

À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, l'arrivée du premier client était attendue de pied ferme. C'est le jour J pour ce camping, il peut de nouveau accueillir des touristes sur ses 70 emplacements. Ce couple de retraités amateur de VTT a sauté sur l'occasion et se réjouit de pouvoir à nouveau "reprendre goût à la vie". Une bouffée d'oxygène également pour le gérant du camping qui a subi une perte de 25% du chiffre d'affaires à cause du confinement. Il retrouve enfin de la sérénité mardi 2 juin pour la réouverture.

Réouverture du parc national des Calanques

"On a énormément d'appels et les gens sont contents de pouvoir repartir en vacances", se satisfait Benoît Despres. Le déconfinement se précise pour les Marseillais qui ont pour beaucoup convergé vers le parc national des Calanques. Lui aussi vient de rouvrir après près de deux mois passés dans son écrin naturel. Il faut donc redoubler de vigilance pour faire respecter la discrétion et la quiétude nécessaire à la vie sauvage.