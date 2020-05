Déconfinement : la phase 2 en passe d’être présentée

C’est une prise de parole très attendue qui aura lieu cet après-midi. Mais en réalité, c’est ici, à l’Elysée que tout va se jouer. Emmanuel Macron va convoquer un conseil de défense pour trancher sur les prochaines mesures de déconfinement. Et il y a beaucoup de questions en suspens. Par exemple, la carte de France va-t-elle entièrement repasser au vert ? La limitation des déplacements va-t-elle être élargie ? Et les collèges, les lycées, les bars et restaurants, ou encore les parcs vont-ils enfin pouvoir rouvrir ?

Vers une réouverture des bars en zone verte ?

Beaucoup d’incertitudes donc, mais quelques pistes également. Selon une source gouvernementale, les hôtels, cafés et restaurants pourraient bien reprendre le service dès lundi prochain en zone verte. Autre indication sur les déplacements. Ils sont pour l’instant limités à une zone de 100 km autour du domicile, mais ce cercle pourrait bien s’élargir. Édouard Philippe, le Premier ministre, doit s’exprimer à 17 heures, explique Juliette Baëza, en direct de l’Elysée (Paris).

