Déconfinement : la France rouvre ses frontières orientales

Français et Allemands se sont donné rendez-vous lundi 15 juin sur le pont de l’Amitié de Grosbliederstroff (Moselle), limite artificielle entre la France et l’Allemagne. Une rencontre pour célébrer la réouverture de la frontière qu’ils attendaient avec impatience. Même joie à la frontière franco-belge. "C’est notre quotidien de venir en Belgique", témoigne une Française.

Restrictions vers l'Espagne

Au poste-frontière de Jougne (Doubs), entre la France et la Suisse, le trafic routier a repris de plus bel. Plus aucune restriction entre les deux pays depuis lundi matin, c’est une vraie bouffée d’oxygène pour les commerçants des environs, comme ceux de Morteau.

Retour à la normale partout sauf à la frontière franco-espagnole. À Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), pour l'instant seuls les travailleurs frontaliers peuvent franchir le Pont international. Il faudra attendre le 21 juin pour que tout le monde puisse voyager entre les deux pays.

Le JT

Les autres sujets du JT