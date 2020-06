Déconfinement : la France rouvre ses frontières

À la frontière entre la France et la Belgique, il n’y a plus besoin désormais d’autorisations et il n’y a plus non plus de contrôles depuis lundi 15 juin, date de réouverture des frontières de l’Hexagone avec ses voisins européens. "Il y a 15 jours, la Belgique avait déjà assoupli sa réglementation. Elle avait fait enlever notamment les blocs de béton qui barraient la route, mais depuis lundi, minuit, on peut circuler librement, et c’est une bonne nouvelle pour les Français", explique lundi matin Barbara Six, en direct d’Armentières (Nord).

Bonne nouvelle également pour les commerçants belges, puisque les Français représentent 80 à 90% de leur clientèle. Le mesure positive se révèle aussi pour les commerçants français, les Belges ayant un peu plus de pouvoir de pouvoir d’achat, mais le grand gagnant reste le secteur du tourisme. "Le secrétaire d'Etat français au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sera d’ailleurs présent d’ici quelques heures à un poste-frontière à quelques kilomètres d’Armentières pour souhaiter la bienvenue aux Belges en France", annonce la journaliste de France Télévisions.



