Déconfinement : la forêt de Bouconne rouvre ses 2 500 hectares

"On n'a pas l'habitude de venir en forêt, mais on avait besoin de retrouver un peu de liberté et on est sûr de rencontrer moins de monde que dans les parcs", témoigne un des premiers visiteurs de la forêt de Bouconne, à Montaigut-sur-Save (Haute-Garonne). Lentement, depuis quelques jours, cette forêt vit son déconfinement et retrouve ses visiteurs. "C'est la première fois que les enfants ressortent de la maison et on est content de revoir la forêt, d'aller se promener et de pouvoir se dégourdir les jambes", explique une promeneuse.

Les Toulousains retrouvent leur poumon vert

Seule la base de loisirs reste encore fermée : avec ses 2 500 hectares de forêt, c'est ici le poumon vert et le point de repère des habitants de l'agglomération toulousaine. S'ils ne sont guère nombreux, tous partagent la même envie. "Après deux mois de confinement, et ça nous manquait", reconnait un autre visiteur. Toutefois, les agents appellent à la prudence et à la responsabilité puisque les animaux sont plus présents sur le site après deux mois de déconfinement.

