Déconfinement : l'Espagne rouvre ses cafés, restaurants et parcs

Sur le front de mer de Barcelone, lundi 25 mai, le plaisir d'un verre en terrasse est enfin retrouvé pour cette famille franco-espagnole. "C'est génial ça fait deux mois qu'on est confiné dur-dur en Espagne", se réjouit le père de famille. Sur le littoral espagnol, la vie reprend même si l'ambiance est un peu différente, cette année, avec les plages vides qui n'ont pas encore rouvert.



Les cafés et restaurants rouvrent avec quelques précautions

Après dix semaines de confinement, l'un des plus stricts au monde, l'Espagne rouvre ses cafés et ses restaurants avec quelques précautions de rigueur. Il y a deux mètres entre les tables et le nettoyage est systématique entre chaque client. À Madrid, les parcs à nouveau accessibles ont été pris d'assaut par des centaines de Madrilènes. Certains en rêvaient depuis plus de deux mois.

Le JT

Les autres sujets du JT