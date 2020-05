Déconfinement : l'épidémie de coronavirus a fait plonger certaines entreprises déjà fragiles

Avec l'épidémie de Covid-19, les temps sont durs pour certaines entreprises. "Naf Naf a été placée vendredi 15 mai, en redressement judiciaire deux ans après son rachat par un groupe chinois. L'entreprise compte aujourd'hui 1 170 salariés et 170 boutiques. Concrètement, l'enseigne poursuit son activité mais elle pourrait être reprise avec le risque de suppressions d'emplois. Deux autres entreprises sont aussi très affaiblies : la Halle, qui compte 6 000 salariés, ou encore André avec 600 employés", explique la journaliste Christelle Méral, présente sur le plateau du 13 heures. L'entreprise de meuble Alinéa, qui comprend 30 magasins, a été placée en redressement judiciaire près de 2 000 emplois sont menacés.

Des entreprises déjà fragiles avant l'épidémie

Ces enseignes rencontraient déjà des difficultés avant la crise sanitaire du coronavirus : elles ont été fragilisées par les mouvements sociaux, notamment en 2018 avec les "gilets jaunes", et en 2019 avec les manifestations contre la réforme des retraites. "L'épidémie de Covid-19 a donné le coup de grâce avec des magasins fermés et plus aucun chiffre d'affaire pendant plusieurs semaines", conclut la journaliste.