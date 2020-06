Déconfinement : l'aéroport d'Orly de nouveau ouvert

C'était l'un des symboles d'un monde à l'arrêt, où les frontières entre les pays s'étaient progressivement fermées pour faire barrage au coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, l'aéroport d'Orly, dans le Val-de-Marne, avait suspendu son activité, faute de vols suffisants. Depuis les premières heures du vendredi 26 juin, le deuxième aéroport français accueille à nouveau des voyageurs, grâce, notamment à la réouverture des frontières européennes.

"Après trois mois à la maison, ça fait du bien"

Pour les salariés de l'aéroport et ceux des différentes compagnies aériennes, l'un des secteurs les plus ravagés par la crise du Covid-19, cette réouverture est une bouffée d'air frais. "Après trois mois à la maison, ça fait du bien de voir du monde, que tout reprend comme le plus normalement du monde", se réjouit une hôtesse. Pour autant, des mesures sanitaires ont été mises en place, comme des prises de températures.

Le JT

Les autres sujets du JT