Déconfinement : J-1 avant l'ouverture des restaurants

Plus de deux mois qu'ils attendent ça. Depuis le 15 mars, les restaurants, les bars et les cafés sont fermés pour faire barrage à l'épidémie de coronavirus. Mardi 2 juin, enfin, avec le passage à la deuxième phase du déconfinement les enseignes dans les zones vertes pourront à nouveau ouvrir leurs salles. "C'est le grand soulagement de pouvoir accueillir nos clients. Ça va nous faire plaisir de les revoir et de pouvoir recommencer à travailler normalement", explique un restaurateur d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques).

"Étendre au maximum les terrasses entre 8 heures et 22 heures"

Dans les zones orange, seules les terrasses pourront être occupées. Pour aider la reprise, la mairie de Paris autorise les cafetiers à prendre davantage de place sur le trottoir. Une vingtaine de rues de la capitale vont également être piétonnisées. "L'objectif c'est de pouvoir étendre au maximum les terrasses entre 8 heures et 22 heures", explique la journaliste Dorothée Lachaud.

