Déconfinement : en attendant la réouverture des cinémas, les tournages reprennent

Dans un lycée de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), alors que quelques élèves s’apprêtent à rentrer, une distribution de masques s’organise. Jusque-là, rien d’anormal, mais en pénétrant dans l’établissement, on peut apercevoir le tournage du tout nouveau film de Pascal Elbé, On est fait pour s’entendre, démarré en février et brutalement interrompu par le confinement. Ce n’est qu’au courant du mois de mai que le feu vert a été donné pour une reprise.

Des consignes sanitaires strictes

"C’était très touchant de tous se retrouver. Pour la plupart, ils venaient à peine de se déconfiner, la veille ou l’avant-veille, alors de se retrouver tous mélangés, c’est quelque chose d’ébouriffant", confie le comédien et réalisateur. Sur le plateau, les consignes sanitaires restent tout de même très strictes : port du masque pour tous, figurants, techniciens et comédiens, ces derniers devant le retirer à chaque prise. Une contrainte acceptée avec le sourire.

