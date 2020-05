Cinéma : "Nous travaillons à une réouverture début juillet", précise Franck Riester

Le public revient-il en nombre dans les lieux culturels qui ont rouvert ? "Les Français avaient une envie très importante de retrouver leurs habitudes, de retrouver leurs lieux culturels, leurs lieux de commerce culturel. Et on a vu, dès le 11 mai, […] un nombre relativement important de personnes se rendre dans les librairies", explique le ministre de la Culture, Franck Riester, invité des "4 Vérités" de France 2, mercredi 20 mai.

Quand rouvriront les salles de cinéma ? "Nous travaillons à une réouverture début juillet. […] La décision sera prise fin mai-début juin", précise Franck Riester, qui ajoute : "Il faudra respecter des normes sanitaires, il faudra respecter des flux, peut-être, de spectateurs différents. Mais je crois qu’il y a une envie très forte de cinéma".

"On espère qu’après le 2 juin on pourra rouvrir progressivement les sites importants, ceux qui attirent de la population parfois de très loin", indique Franck Riester, qui précise : "Aucune décision n’a été prise, aucune décision d’ouverture ne sera prise si cela met en danger la sécurité des visiteurs et si cela entraîne des flux trop importants de population".

Suspense pour France 4 et France Ô

Une grande réforme de l’audiovisuel était prévue pour ce printemps. Ou en est-on ? "Les objectifs qui nous ont conduit à préparer cette loi sur l’audiovisuel sont toujours d’actualité", précise Franck Riester.

France 4 et France Ô doivent théoriquement arrêter leurs antennes le 9 août prochain. "La décision définitive n’est pas prise, car le président de la République nous a demandé de réexaminer toutes les réformes qui étaient en cours. J’ai demandé à la direction de France Télévisions de me proposer ce qui pourrait être une grille de programme si le signal de France 4 et de France Ô n’était pas éteint début août. La décision sera prise dans quelques semaines", indique Franck Riester. "Ce que je souhaite c’est que les contenus jeunesse et éducation soient toujours très présents sur les chaînes de France Télévisions, que ce soit sur France 4 ou sur d’autres chaînes", conclut le ministre de la Culture.