Déconfinement : en Allemagne, Europa Park rouvre ses portes

Après deux mois de sommeil imposés, sans visiteurs, l’heure de la réouverture a sonné, vendredi 29 mai, pour l’un des plus grands parcs d’attractions d’Europe. La saison d’été d’Europa Park, situé en Allemagne, peut enfin commencer. Les visiteurs attendaient sa réouverture avec impatience. L’envie d’en profiter, de s’amuser après des semaines de restrictions et d’inquiétude, ne doit pas faire oublier les fameux gestes barrières.

Une jauge limitée à 10 000 visiteurs par jour

Pour pouvoir ouvrir en toute sécurité, le parc a dû s’adapter : port du masque, distanciation sociale et jauge limitée à 10 000 entrées, là où le parc accueille en général 30 000 à 50 000 visiteurs par jour. "Les personnes doivent commander leur ticket en avance pour leur jour de visite. Ils ne peuvent pas venir sans et ne peuvent pas en acheter sur place", précise Claudio Schultess, responsable accueil et information clients du parc. Dans les manèges, les visiteurs doivent également fermer eux-mêmes leurs arceaux de sécurité et un rang sur deux est condamné dans les wagons.

