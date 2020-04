Déconfinement : des points d'étape bihebdomadaires organisés à partir de la semaine prochaine

C'est Jean Castex, chargé par l'exécutif de préparer le plan de déconfinement, qui sera chargé de les animer, sur le modèle des compte-rendus quotidiens du directeur général de la santé.

Des prises de parole, un peu "dans le même registre que les points presse de Jérôme Salomon". Jean Castex, chargé par l'exécutif de préparer le plan de déconfinement, fera des points d'étapes bi-hebdomadaire à partir de la semaine du 27 avril, a appris le service politique de France Télévisions, mardi 21 avril. Et il va donc s'inspirer du directeur général de la santé, qui fait le point chaque soir vers 19h15 sur l'épidémie de coronavirus en France.

Jusqu'ici son visage est surtout connu dans le sud de la France. Délégué interministériel aux Jeux olympiques, Jean Castex est maire Les Républicains de Prades (Pyrénées-Orientales), une commune située près de Perpignan. Elu depuis 2008, réélu dès le premier tour des élections municipales de mars avec 75% des suffrages exprimés, Jean Castex est un haut-fonctionnaire, passé par l'ENA, la Cour des comptes (conseiller-maître) et la préfecture du Vaucluse (secrétaire général). Il est également conseiller départemental (LR) des Pyrénées-Orientales depuis 2015.

"C'est un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et qui est redoutable d'efficacité", avait déclaré le Premier ministre le 2 avril, en annonçant sa nomination. "Quand il accepte une mission, il se lance à fond, connaît ses dossiers et fait le job jusqu’au bout", confirme à France 3 Occitanie Jean-José Montessino, un maire d'une commune voisine de Prades. Actuellement il reçoit les ministres un par un et passe quotidiennement à ­Matignon. "On l'appelle le vice-Premier ministre", grince auprès du Journal du Dimanche un conseiller.