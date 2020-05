Déconfinement : ce qu'il faut savoir sur les déplacements en voiture

En voiture, seul ou à plusieurs, lors d’un covoiturage ou pendant la conduite accompagnée, de nouvelles règles sanitaires s’imposent à l’heure du déconfinement.

Depuis le 11 mai, le déconfinement a apporté son lot de changements, notamment en matière de règles sanitaires à suivre en voiture. Quelles mesures prendre quand on roule à plusieurs ? Quelles sont les règles lors d’un covoiturage ? Comment reprendre la conduite accompagnée ou les leçons de conduite ? La cellule Vrai du Faux vous explique.

Le port du masque pas obligatoire quand vous roulez seul

En voiture comme avec tout autre moyen de transport, il est désormais possible de se déplacer dans un rayon de 100 km à vol d’oiseau de son domicile sans attestation. Il vous faudra néanmoins avoir sur vous un justificatif de domicile (carte d’identité, assurance de la voiture, chéquier, facture...) en cas de contrôle. Le port du masque n’est pas obligatoire dans le cas où vous êtes seul dans votre véhicule, mais il est conseillé de le porter lors de courts trajets, par exemple pour aller faire ses courses, ne serait-ce que pour éviter de l’enlever ou de le remettre trop souvent. Le port du masque est aussi recommandé si d’autres personnes empruntent votre véhicule.

Trajet avec plusieurs passagers : un flou subsiste

Restent les cas où vous roulez à plusieurs. Dans l’article 6 du décret publié lundi 11 mai, il est précisé qu'"aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur" et qu'"un seul passager est admis" dans le véhicule. Le port du masque y est obligatoire à partir de 11 ans. Le texte ajoute cependant que "lorsque le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer". Une mesure qui paraît difficilement applicable voire déconcertante dans le cas de personnes qui vivent sous le même toit sans présenter de symptômes. Contactée à ce sujet, la police nationale répond qu’il faut faire preuve de bon sens, le port du masque et la distanciation physique étant inutiles entre des membres d’une famille confinés ensemble. Comment être sûr de ne pas être verbalisé ? Sollicité à plusieurs reprises, le ministère de l’Intérieur n’a pas donné suite.

Le covoiturage n’a pas été interdit durant le confinement, mais il doit se poursuivre sous des conditions sanitaires strictes définies par le même décret. Pour compléter ces mesures, le ministère de la Transition écologique a par ailleurs ajouté que le véhicule doit être aéré régulièrement et désinfecté avant chaque trajet. Toutes ces règles s’appliquent aussi aux taxis et VTC.

Location : un protocole sanitaire en agence et dans les véhicules

Durement touchés par le confinement, les loueurs de véhicules voient leur activité reprendre de manière progressive. Mais ils ne dérogent pas à la règle : des mesures sanitaires sont appliquées en agence et dans les véhicules, selon les recommandations du ministère du Travail. Certaines agences sont équipées de parois transparentes pour accueillir la clientèle, d’autres désinfectent régulièrement les comptoirs, le nombre d’employés et de clients sur place est limité, comme dans de nombreux commerces. Les véhicules sont intégralement nettoyés avant chaque départ, avec un accent tout particulier sur les poignées de portes, le volant, la boîte de vitesse ou le tableau de bord.

La conduite accompagnée autorisée avec masques

Interdite pendant le confinement, la conduite accompagnée est désormais autorisée, toujours dans la limite d’un rayon de 100 km. Le conducteur et le passager à l’avant doivent alors tous deux porter un masque. Si le décret interdit qu’un passager se mette à l’avant, la police nationale recommande là encore de privilégier le bon sens, l’accompagnant ne pouvant, dans ce cas, rester à l’arrière. Par ailleurs, les élèves inscrits à l’auto-école peuvent désormais reprendre leurs leçons théoriques et pratiques : les auto-écoles ont pu rouvrir le mercredi 13 mai à la suite d’un arbitrage de Matignon. Pendant la conduite, le port du masque est obligatoire pour tous les occupants du véhicule, les moniteurs ou tout autre accompagnant doivent en plus porter une visière.