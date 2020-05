Déconfinement : à quand le second tour des municipales ?

Cela fait deux mois que les élections ont eu lieu, mais le vainqueur des dernières élections et le maire sortant ne se sont toujours passés le relais. À Saclay (Essonne), comme dans 30 000 autres communes, la situation a des conséquences très concrètes : les permis de construire et de travaux sont bloqués. L'imbroglio va prendre fin d'ici le 28 mai : à cette date, les conseils municipaux élus auront désigné leur maire, comme l'a annoncé Édouard Philippe. 5 000 autres communes, les grandes principalement, attendent un second tour.

"Ils sont favorables à ce que le second tour se tienne le plus vite possible"

Pour l'exécutif, il n'est pas aisé de trouver une date : il faut concilier le sanitaire et le politique. "L'hypothèse d'un second tour en juin revient alors qu'on la pensait repoussée à la rentrée, explique Anne Bourse, en direct du Palais de l'Élysée. Première des conditions pour qu'il ait lieu avant l'été : que les conditions sanitaires soient réunies, pas de discussions là-dessus. Sur le plan politique, dans l'entourage d'Emmanuel Macron comme d'Édouard Philippe, on affirme qu'ils sont favorables à ce que le second tour se tienne le plus vite possible".

