VIDEO. Déconfinement : à Marseille, l’ouverture d’un marché soulage les familles précaires

Le 11 mai marquera aussi le retour des marchés. Jusque là, seuls les petits marchés accueillant moins de 10 commerçants pouvaient ouvrir sur dérogation. Pour certaines familles défavorisées, c’est extrêmement important, car les produits y sont souvent moins chers. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le marché aux puces couvert est un poumon économique des quartiers nord, il a pu rouvrir, mais avec des règles sanitaires drastiques pour limiter la propagation du coronavirus.



Pas plus de 100 clients

Une seule entrée a été maintenue, au lieu des treize habituelles, pour éviter les allées et venues désordonnées. Des marquages au sol ont été tracés pour maintenir les distances de sécurité, et douze agents de sécurités filtrent l’entrée. Il ne peut y avoir plus de 100 personnes en même temps dans le marché. À l’intérieur, le parcours est fléché, et seuls les commerces alimentaires sont ouverts.

