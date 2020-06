Déconfinement : à Lyon, certains restaurateurs attendent encore les clients

Ils ont rouvert le 2 juin dans les zones vertes et depuis le 15 juin dans toute la France. Les restaurateurs retrouvent leurs clients à la tombée de la nuit, mais ils ont plus de mal à remplir leurs salles à l'heure du déjeuner. La clientèle, composée souvent de touristes ou de salariés d'entreprises, manque à l'appel. À Lyon (Rhône), dans le quartier historique, les terrasses sont vides et le constat unanime : les clients sont loin d'être tous revenus. Certains établissements ont même préféré rester fermés, alors qu'on est en plein début de saison.

"C'est déstabilisant"

Dans un restaurant de quartier d'affaires, les salariés-clients se font attendre alors que l'établissement a investi dans du matériel sanitaire. "Il y en a très peu qui sont revenus", constate Julien Maréchal, chef cuisinier. "C'est déstabilisant de faire plein d'efforts et au final pour pas grand-chose", confie-t-il. Dans les traditionnels bouchons lyonnais, on veut croire à une reprise progressive.

Le JT

Les autres sujets du JT