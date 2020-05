Déconfinement : à la découverte des canaux de Saint-Omer

Si vous êtes Lillois et que vous ne savez pas quoi faire pendant le week-end de l'Ascension dans un rayon de 100 kilomètres, il est peut-être temps de découvrir un trésor caché du Pas-de-Calais : les marais de Saint-Omer. Ici, un réseau de canaux et de rivières a été creusé par l'homme il y a plus de 1 000 ans. Le paysage s'y révèle le mieux en barque. Jérémie Flandrin est l'un des derniers à les faire découvrir.

La petite Venise du nord

"J'ai toujours vécu avec ces rivières, ces bateaux et puis toutes ces histoires, comme la célèbre sorcière du marais qui attrape les enfants qui s'approchent trop près de la rivière. Moi, bien sûr, j'étais très sage quand j'étais petit, donc je ne l'ai jamais vu", s'amuse le guide. Dans la "petite Venise du nord", comme on l'appelle dans la région, plus de 700 kilomètres de rivières se déroulent, dont 170 navigables.



