Déconfinement : à chacun son rythme en Europe

Dans moins de 24 heures, la liberté redeviendra la norme en France, avec le passage dans la deuxième phase du déconfinement. Samedi les parcs ont déjà rouvert, en attendant les bars et les restaurants mardi 2 juin. Un semblant de retour à la normale qui s'inscrit dans le mouvement de déconfinement de l'Europe. En Italie, le premier foyer de la crise sanitaire du continent, les Romains ont pu retrouver lundi le célèbre Colisée, mais en nombre limité et avec réservation obligatoire sur internet.



Déconfinement rapide et précoce en Allemagne

En Allemagne, le déconfinement a été plus rapide, débutant dès le 20 avril dans certaines régions. Au 1er juin, presque tout à déjà rouvert, notamment les piscines. "Quand on est dans l'eau, on se rend compte à quel point ça fait du bien", se réjouit un habitant de Dusseldorf. Les bars de République Tchèque, l'un des pays les moins touchés par l'épidémie de Covid-19, ont pu rouvrir presque comme avant.

