Déconfinement : 329 maires d’Île-de-France veulent reporter la réouverture des écoles

La réouverture des écoles prévue le 11 mai ne passe toujours pas. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et rendue publique dimanche 3 mai, plus de 300 maires d’Île-de-France demandent le report de cette date et dénoncent un calendrier à marche forcée. "Ce calendrier est, dans la plupart de nos communes, intenable et irréaliste. Les conditions sanitaires à mettre en œuvre sont sérieuses, cela ne s’improvise pas", écrivent-ils dans leur missive.

Informations lacunaires

Ces 329 élus reprochent au gouvernement une impréparation et des informations trop tardives voire inexistantes. Selon Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), "quand les directeurs d’école dans ma commune se tournaient vers l’inspecteur, qui, là aussi, malgré toute sa volonté, n’était pas capable de leur dire si oui ou non le jour de la rentrée il y aurait des masques, s’il y aurait du gel hydroalcoolique à leur fournir (…), c’est assez inquiétant".