Cyclisme : le Tour de France dans sa bulle

Il en faudrait plus pour gâcher la ferveur des supporters. Dans le fan-parc de Nice (Alpes-Maritimes), on en oublierait presque que le départ du Tour se fait à huis clos cette année. Les animations sont bien là, tout comme les sourires sous les masques. Pédaler, skier, conduire... Ici, pas la peine de choisir. Le Graal est de repartir avec la casquette du meilleur grimpeur.

De nombreuses animations

Il y a les fans inconditionnels du Tour et ceux qui passaient par là. "J'aime beaucoup, c'est très sympa, il y a plein de choses à faire", confie un Britannique. "Je pense que si les gens sont intelligents et responsables, cela pourra se passer dans des bonnes conditions quand même", assure un autre spectateur. Jusqu'à dimanche soir, en plus des animations, le fan-parc permettra de suivre les étapes en direct sur un écran géant. Pour le reste, il faudra reprendre la route du Tour.

Le JT

Les autres sujets du JT