Cultes : le Conseil d'Etat écarte toute modification du couvre-feu pour Pâques

C'est non. Le Conseil d'Etat a écarté, lundi 29 mars, toute modification du couvre-feu pendant la semaine de Pâques, réclamée par deux associations catholiques qui souhaitaient que les fidèles puissent célébrer la veillée pascale après 19 heures. "L'impossibilité de se rendre dans un lieu de culte pendant le couvre-feu, y compris pendant la semaine de Pâques, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de culte au regard de l'objectif de préservation de la santé publique", a estimé la plus haute juridiction administrative, saisie par les associations Civitas et VIA La Voie du peuple, dans un communiqué accompagnant sa décision.

Le Conseil d'Etat observe notamment que "de nombreuses paroisses ont adapté leurs horaires", avec des cérémonies qui ont lieu plus tôt dans l'après-midi, et que la conférence des évêques de France a "proposé des aménagements liturgiques permettant de célébrer la veillée pascale du 3 avril, en tenant compte des restrictions liées au couvre-feu".

"La circulation du virus s'est amplifiée"

Par ailleurs, il rappelle que "la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est amplifiée ces dernières semaines" et estime qu'"au regard de la dégradation actuelle de la situation, le maintien d'une mesure d'interdiction des déplacements, entre 19 heures et 6 heures du matin, est justifié".

Lundi, 4 974 malades du Covid-19 se trouvaient dans un service de réanimation en France, dépassant ainsi le pic constaté lors de la deuxième vague de l'épidémie à l'automne. En 24 heures, 362 malades du Covid sont décédés à l'hôpital, selon les chiffres de l'agence sanitaire Santé publique France.