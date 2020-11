Crise sanitaire : les élections régionales et départementales de mars 2021 reportées ?

Les prochaines élections régionales et départementales, prévues en mars 2021, ont de plus en plus de chances d'être décalées en juin. Du moins, c'est ce que préconise l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, qui a remis son rapport au Premier ministre vendredi 13 novembre au matin. "Le report de trois mois a été privilégié pour au moins deux raisons", indique le journaliste Julien Nény, en direct de Matignon.

"Mieux préparer le scrutin"

La première est que personne n'est capable de dire quelle sera la situation sanitaire en mars prochain. "Se donner trois mois de plus permettrait donc de mieux préparer le scrutin et, aussi, pourquoi pas d'organiser une campagne électorale adaptée en temps d'épidémie de Covid-19, reprend le journaliste. Enfin, dernière raison, personne dans la classe politique n'a oublié la polémique du printemps dernier, quand le gouvernement avait décidé de maintenir le premier tour des élections municipales alors que l'épidémie de coronavirus avait déjà commencé".

