Crise du Covid-19 : les jeunes, génération sacrifiée ?

À 27 ans, Alexis évolue dans la restauration, mais depuis près de quatre mois, plus aucune prestation. Les mariages, séminaires et congrès ont tous été annulés, et le déconfinement ne fait pas repartir les affaires. Dans quatre jours, il n’aura plus le droit au chômage. Jeune père de famille, il envisage de changer de métier. Des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, mais aussi des étudiants.

Des stages et des alternances annulés

Les moins de 30 ans sont bousculés par la crise du Covid-19. Pour certains, des stages essentiels ont été annulés. À 20 ans, Marion rêvait de poursuivre ses études de tourisme en alternance, mais elle n’a trouvé aucune entreprise, alors en attendant que le secteur recrute, elle a trouvé un emploi provisoire. Selon les chiffres de Pôle emploi, le chômage des moins de 25 ans a augmenté de 29% par rapport à la fin février.

