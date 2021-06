Covid-19 : y a-t-il un risque de contamination dans les TGV ?

Les TGV bondés, sans distanciation, où les masques tombent pour boire et manger, sont-ils des lieux de contamination ? La question divise les passagers. "On est trop proches, tous voisins, toute le monde ne porte pas le masque", se plaint un usager. "Je ne me suis pas sentie en insécurité" affirme en revanche une autre cliente.



La qualité de l'air mise en cause

Un rapport de l'inspection du travail met en cause la qualité de l'air insuffisante, des détecteurs ayant relevé un taux de CO2 beaucoup trop important. L'alerte a été donnée par une déléguée syndicale : "ce n'est pas correct par rapport à ce qu'on attendrait d'un établissement accueillant du public" explique Emmanuelle Bigot. La SNCF affirme quant à elle respecter les mesures, rappelant que l'air est filtré et renouvelé. Aucun cluster n'a officiellement été identifié dans un TGV pour l'instant.