Covid-19 : visualisez en un gif l'augmentation du taux d'incidence du coronavirus ces deux derniers mois

Alors que les autorités sanitaires observent une recrudescence des hospitalisations et réanimations pour Covid-19, les données des derniers mois permettent de visualiser la hausse du taux d'incidence partout en France.

Une France verte cet été, mais orange et rouge à la rentrée. C'est ce qui se dessine lorsqu'on observe l'évolution du taux d'incidence du Covid-19 par département ces deux derniers mois, faisant craindre aux autorités sanitaires une nouvelle vague épidémique. Les données les plus récentes mises à disposition par le ministère de la Santé, qui datent du 6 septembre, montrent une France de plus en plus rouge.

Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes infectées sur une semaine, ramené à 100 000 habitants. Deux seuils ont été définis par le ministère de la Santé : le seuil de vigilance, en orange, est atteint si plus de 10 personnes sont infectées pour 100 000 habitants. Au-delà de 50 personnes infectées pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte est atteint, en rouge. A la mi-juillet, la quasi-totalité de la France était en vert, à l'exception de la Mayenne, qui a connu une rapide recrudescence de cas. Depuis, presque toute la France est passée au-dessus du seuil de vigilance. Evolution du taux d'incidence depuis le mois de juillet. (FRANCEINFO)



Dans le détail, et à la date du 6 septembre, 39 départements ont ainsi dépassé le seuil d'alerte, 60 sont en orange et seuls deux restent en vert. Voici une carte interactive pour explorer les valeurs exactes pour chaque département.

Néanmoins, le taux d'incidence présente une limite importante : il dépend de la politique de dépistage, très variable. Plus l'on teste, plus le nombre de personnes positives augmentera, plus le taux d'incidence sera à la hausse. Pour avoir une vision globale de l'épidémie, il est utile de consulter d'autres indicateurs : facteur de reproduction, hospitalisations, réanimations... Autant de données que vous pouvez consulter sur notre tableau de bord, mis à jour quotidiennement.