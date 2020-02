Covid-19 : vers une pandémie mondiale ?

Il est parti de Chine il y a deux mois, aujourd'hui le Covid-19 est présent en Corée du Sud, en Italie et dans le Moyen-Orient. Bonne nouvelle, tout de même, lundi 24 février, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le nombre de nouvelles contaminations était en baisse en Chine. Mais dans le reste du monde, il est largement en hausse, avec 2 000 nouveaux cas et pas moins de cinq nouveaux pays touchés : l'Afghanistan, Bahreïn, Koweït, Oman et l'Irak.

Pas de "pandémie" selon l'OMS

Pour le moment, l'OMS refuse de parler encore de pandémie, c'est à dire d'une épidémie touchant de nombreuses personnes sur un large territoire. "Nous ne constatons pas une diffusion globale et incontrôlable de ce virus, ni de cas sévères ou de décès à grande échelle", a déclaré le directeur de l'institution onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus. On sait désormais qu'une personne peut transmettre le virus sans en porter de symptôme.

