Covid-19 : les restaurateurs chinois face à l'épidémie

Gao Yuchao est coursier à Shanghai, en Chine. Il fait partie de ces héros ordinaires qui, malgré l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le pays, continuent de livrer les habitants terrés chez eux. Il sillonne les rues du matin au soir sur son scooter. "Puisqu'on rencontre les gens, qu'on peut entrer en contact avec toutes sortes de personnes, ils pensent qu'on présente un risque", explique-t-il. Alors, Gao Yuchao observe un protocole très strict : il porte deux masques de protection, prend sa température au départ et à l'arrivée de chacune de ses courses, les repas qu'il livre sont déposés à des points de collecte, au pied des résidences.

Des livraisons sans contact

Plus au nord, à Pékin, les restaurants sont désertés. Alors, pour garder la tête hors de l'eau, certaines chaînes proposent des livraisons sans contact et scrupuleusement tracées. "Nous avons une fiche d'information détaillée pour chaque produit. Elle indique les ingrédients, la date et les instructions de cuisson", développe une gérante d'un restaurant.