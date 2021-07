Covid-19 : vers un isolement obligatoire pour les malades ?

Dix jours d'isolement obligatoire pour les personnes testées positives au Covid-19, avec contrôles de police ou de gendarmerie : c'est ce que souhaite le gouvernement. Les Français n'accueillent pas tous cette mesure avec le même enthousiasme. "C'est un peu triste d'en arriver là, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse conscience collective", déplore une jeune femme.

Accompagner les malades

L'isolement serait notifié par le ministère de l'Intérieur. Le malade pourrait choisir le lieu, mais le Préfet peut en imposer un autre. Les sorties seraient autorisées entre 10h et midi. Cette mesure ne risque-t-elle pas de dissuader certains de se faire tester, pour échapper à un éventuel isolement ? L'isolement des malades est un point essentiel pour les soignants. Mais faut-il pour autant contraindre les patients à le respecter ? Le docteur Jean-Pierre Thierry estime que le plus important est d'accompagner les personnes isolées pour qu'elles acceptent plus facilement ce désagrément. Les autorités ne devraient pas avoir accès aux données de santé.